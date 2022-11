Okafor: "A Milano senza pressioni. Il Milan è molto forte: sarà bella esperienza"

MilanNews.it

Il fiore all'occhiello dell'attacco della Red Bull Salisburgo, lo svizzero Noah Okafor, che ha già punito il Milan all'andata, ha parlato ai microfoni di Gazzetta dello Sport in vista proprio della sfida di domai sera tra rossoneri e austriaci, decisiva per il passaggio del turno in Champions League. Queste le parole di Okafor sul club rossonero: "Squadra molto forte. Un grande club, storia leggendaria. Sfidare i campioni d’Italia è una bella esperienza. Non vedo l’ora, è una partita importante, in palio c’è molto. Ma arriveremo a Milano senza pressioni"