Parma, per il Milan recupera anche Grassi ma si fa la conta degli infortunati

Malgrado qualche recupero (vedi quelli di Gervinho e Grassi) il Parma continua ad avere una rosa molto corta a livello numerico complici i numerosi infortuni che stanno colpendo la squadra. A partire da domenica, i crociati affronteranno inoltre un tour de force che li vedrà impegnati non solo in campionato, ma giovedì 5 dicembre alle 18 è prevista anche la sfida di Coppa Italia contro il Frosinone. Solitamente, in casi come questi, si è soliti concedere minutaggio agli elementi che durante la stagione hanno giocato meno. Ancora una volta, però, in questo inizio dicembre scoppiettante contando anche le successive trasferte contro la Sampdoria e Napoli, mister D'Aversa potrebbe dover essere costretto a fare ancora una volta di necessità virtù.

Se, da una parte, in difesa e a centrocampo qualche rotazione potrebbe essere possibile, in attacco se la situazione dovesse rimanere tale ecco che i soliti noti dovranno fare i salti mortali per giocare anche in settimana. Con la anche Coppa di mezzo qualche recupero appare più che mai importante.