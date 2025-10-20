Pisa, Gilardino: "Dobbiamo pensare di fare punti anche a Milano"

Il Milan pensa subito al prossimo impegno: venerdì sera alle 20.45, in quel di San Siro, arriva il Pisa neopromosso che, al momento, occupa l'ultima piazza con Genoa e Fiorentina con soli 3 punti conquistati. Oggi la squadra di Alberto Gilardino, ex di turno, si è allenata al mattino mentre domani la seduta si svolgerà al pomeriggio

Le parole di Alberto Gilardino, ex attaccante rossonero, sulla prossima trasferta a San Siro contro il Milan, pronunciate in conferenza stampa dopo il pareggio a reti bianche casalingo contro l'Hellas Verona: "Dobbiamo prepararci come sempre e pensare di fare punti anche a Milano. Sappiamo che sarà una sfida difficilissima ma li dobbiamo prendere ovunque. Giocare al Meazza può darci autostima. Dobbiamo esaltarci nelle difficoltà. C'è il desiderio".