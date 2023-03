Qui Napoli, Spalletti ritrova Raspadori per la panchina

MilanNews.it

Arrivano buone notizie per Luciano Spalletti: come riporta oggi Tuttosport, infatti, il tecnico azzurro ritrova a disposizione Giacomo Raspadori, fermo ai box dal 14 febbraio scorso. L'attaccante italiano sarà disponibile già da domenica sera per la partita contro il Milan anche se partirà dalla panchina. Non ci saranno invece le riserve Demme e Bereszynski.