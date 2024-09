Real Madrid, si ferma Militao. Il 5 novembre la sfida col Milan, da capire i tempi di recupero

Nuovo problema fisico per Eder Militao. Il difensore del Real Madrid si è dovuto fermare a causa di un problema muscolare, come evidenziato dal comunicato diramato dalla società spagnola: "Dopo i test effettuati oggi ad Éder Militão dai Servizi Medici del Real Madrid, al giocatore è stata diagnosticata una lesione muscolare da sovraccarico nel retto anteriore della gamba destra". Si attendono dunque novità per capire i tempi di recupero: il 5 novembre i Galacticos sfideranno il Milan in Champions League.