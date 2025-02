Ribaltone Feyenoord: chi in panchina contro il Milan?

Clamorose le notizie che arrivano da Rotterdam: oggi il Feyenoord, che affronterà il Milan mercoledì sera alle 21 in casa e poi martedì prossimo alle 18.45 a San Siro nel doppio confronto valevole per i playoff di Champions League, ha comunicato l'esonero dell'allenatore Brian Priske. Il tecnico danese era subentrato quest'estate ad Arne Slot, passato al Liverpool, ma ha pagato - nonostante una positiva campagna europea - un andamento troppo scostante e altalenante.

La comunicazione è arrivata nel pomeriggio e il club ha dichiarato che domani indicherà lo staff a interim che dirigerà la squadra in occasione della gara di andata contro il Milan. Secondo le indiscrezioni di TMW è molto probabile che sulla panchina ci sarà il tecnico della squadra giovanile Pascal Bosschaart. Intanto per la soluzione a lungo termine, e dunque verosimilmente per la gara di ritorno, il Feyenoord ha preso contatti con Marino Pusic, attuale allenatore dello Shakhtar Donetsk e fino all'anno scorso vice di Slot.