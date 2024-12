Roma a San Siro: l'ultima vittoria in Serie A contro il Milan risale al 2017

vedi letture

Manca sempre meno alla prossima sfida dei rossoneri in campionato, l'ultima del 2024. Il Milan di Fonseca affronterà infatti la Roma domenica sera a San Siro. A Milano con il Milan padrone di casa si sono giocate 90 sfide nella massima serie e il bilancio sorride ai locali, che hanno vinto 50 volte, contro i 21 pareggi e 19 successi dei giallorossi. Anche per quanto riguarda i goal segnati il Milan è avanti con 161 reti siglate contro le 98 della Roma.

L'ultima vittoria dei giallorossi

Giallorossi che a Milano non vincono dal 1° ottobre 2017. Il Milan era allenato da Montella e la Roma da Di Francesco. Dopo un primo tempo senza reti, la Roma trovò un uno-due micidiale nel giro di cinque minuti (fra il 72’ e 77’) grazie alle reti di Dzeko e Florenzi. Nel finale i rossoneri rimasero in dieci per l’espulsione di Calhanoglu. Sarà la quarta sfida che si giocherà nella diciottesima giornata di Serie A. Nel 1943 e 1974 successo dei rossoneri, mentre nel 1984 il match si chiuse sul punteggio di parità.

Di Valentino Cesarini.

Seguici sui social.