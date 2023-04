Roma, Il Messaggero: "Smalling, lungo stop". Salta il Milan?

Fonte: tuttomercatoweb.com

Brutte notizie per José Mourinho. Il tecnico della Roma perde Chris Smalling per infortunio. Il difensore inglese potrebbe anche stare ai box per un mese e salterebbe il rush finale in campionato e in Europa League. Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Messaggero: "Smalling, lungo stop. Mourinho è nei guai". Il 29 aprile è in programma Roma-Milan.