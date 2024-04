Roma, Paredes alla Rai: "Dopo l'espulsione abbiamo fatto la partita che dovevamo fare"

vedi letture

Il centrocampista della Roma Leandro Paredes ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il successo contro il Milan: "In questo gruppo siamo tutti molto importanti e al gol di Dybala volevo festeggiare con loro".

Anche dopo essere rimasti in dieci non avete mai dato l'idea di andare in difficoltà. E' così?

"Abbiamo tanta fiducia in noi stessi. Dopo l'espulsione abbiamo fatto la partita che dovevamo fare".

Con l'arrivo di De Rossi ti sei trasformato.

"Cerco di fare il meglio possibile. Mi alleno ogni giorno per fare sempre meglio e dare il contributo alla squadra".

Come mai questo cambiamento?

"Sicuramente il gioco che piace a Daniele è quello che fa per me".

Ti stai trasformando in De Rossi, già hai preso il 16.

"Magari arrivare solo al 50% di quello che è stato lui".