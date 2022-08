S. Inzaghi: "Campionato equilibrato, tutte le squadre giocano per vincere fino alla fine"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con lo Spezia rispondendo così ad una domanda sull'equilibrio al vertice della classifica: “Sicuramente, tutte le squadre giocano per vincere fino alla fine. Non abbiamo avuto pareggi, tutte hanno provato a vincere e poi diverse partite si sono decise nei minuti finali”.