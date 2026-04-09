Sabato l'Udinese a San Siro: numeri e statistiche verso la sfida contro il Milan

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Dopo la sconfitta di Napoli, il Milan di Massimiliano Allegri tornerà nuovamente in campo sabato a San Siro alle 18.00 contro l'Udinese. Una partita che avrà molta importanza per il percorso dei rossoneri verso la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, oltre che per ritrovare un po' di entusiasmo andato perduto dopo la caduta di Napoli. Il Diavolo ha vinto le ultime quattro sfide contro i friulani in Serie A e solo una volta ha registrato una serie di successi più lunga contro i friulani nella massima serie: sette tra il 1998 e il 200: in particolare, il Milan potrebbe battere questa avversaria quattro volte di fila senza mai subire gol per la prima volta nella competizione.

UDINESE - DATI E NUMERI PRE PARTITA

Considerando solo le sfide del girone di ritorno, l'Udinese ha perso le ultime due contro il Milan con un punteggio aggregato di 7-2 e solo una volta ha perso tre gare di fila contro i rossoneri nella seconda parte di stagione in Serie A, tra il 1999 e il 2001. Inoltre, l'Udinese non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato nelle ultime sei gare in Serie A, con due vittorie, due pareggi e due sconfitte; i friulani arrivano da due clean sheet consecutivi e potrebbero arrivare a tre per la seconda volta nella gestione Kosta Runjaic in campionato, dopo il periodo febbraio-marzo 2025.