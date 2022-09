Salisburgo, Jaissle in conferenza: "Milan fortissimo, ha grande qualità. Ma noi siamo ottimisti"

MilanNews.it

Alla vigilia di Salisburgo-Milan, Matthias Jaissle, tecnico degli austriaci, ha parlato così in conferenza stampa della sfida contro i rossoneri: "Le aspettative sono alte, vogliamo giocare come facciamo sempre, ma l'avversario è fortissimo. I ragazzi sono molto contenti perché sono emozionati, è strano giocare la Champions League a Salisburgo. Vedremo come andrà la partita e poi il girone, siamo riusciti spesso a giocare bene. Siamo ottimisti, faremo il meglio possibile domani sera. Se il Milan potrà soffrire il nostro pressing? Lo vedremo domani, non ho bene in mente la partita come potete averla voi, il Milan ha grandissima qualità in tutte le fasi del gioco. Ci scontreremo contro un avversario fortissimo, lo ha dimostrato il nostro studio fatto su di loro. Hanno delle performance stabili, per questo sono campioni italiani" riporta tuttomercatoweb.com.