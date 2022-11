Salisburgo, Kjaergaard: "Faremo di tutto per raggiungere questo obiettivo"

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il sito ufficiale del Red Bull Salisburgo riporta le parole del centrocampista danese Maurits Kjaergaard che si è espresso così in merito alla sfida di domani contro il Milan a San Siro: "Il nostro obiettivo era quello di rimanere in Europa in primavera. Abbiamo ancora la possibilità di farlo e, se riuscissimo a vincere in trasferta, saremmo addirittura in Champions League. Vogliamo raggiungere questo obiettivo e faremo di tutto per ottenerlo. Sappiamo anche che sarà estremamente difficile battere i campioni d'Italia sul loro terreno".