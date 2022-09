MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Sampdoria sarà il prossimo avversario del Milan in campionato, quando sabato 10 si scenderà in campo a Marassi alle ore 20.45 per la sesta giornata di Serie A. Come ha riportato il sito ufficiale della scoietà blucerchiata, la squadra di Giampaolo domani sosterrà una doppia seduta di allenamento in vista della sfida con i rossoneri.