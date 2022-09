Sampdoria, Giampaolo ammette: "La mia espulsione è giusta, ho dato del coglione a Fabbri"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post-partita di Sampdoria-Milan, Marco Giampaolo, tecnico blucerchiato, ha dichiarato a Sky:

Sull'arbitraggio: "Dopo l'espulsione di Leao, che è stata sacrostanta, l'arbitro ha diretto a senso unico. Non credo che si debba arbitrare con arroganza. I punti in palio erano importanti anche per noi. Il mio rosso è giusto perchè gli ho dato del coglione, ma non si possono gestire così le partite. Non sono mai stato polemico con gli arbitri, così come la Samp, ma la gestione di Fabbri è stata sbagliata, non mi è piaciuta".