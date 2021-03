Sampdoria, ripresi oggi gli allenamenti senza i nazionali

Il sito ufficiale della Sampdoria, prossima avversaria del Milan in campionato, ha ripreso gli allenamenti dopo tre giorni di riposo. Ecco il racconto della seduta odierna dei blucerchiati: "La Sampdoria si è rimessa in moto. Dopo la vittoria sul Torino e i consecutivi tre giorni di riposo concessi da Claudio Ranieri, la Sampdoria – pur priva dei nazionali Keita Balde, Bartosz Bereszynski, Omar Colley, Mikkel Damsgaard, Albin Ekdal, Jakub Jankto, Nik Prelec, Morten Thorsby e Maya Yoshida – ha ripreso ad allenarsi sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco. Dopo una prima fase dedicata ad un’intensa attivazione atletica, la seduta è proseguita con un’avvincente partita di palla a mano, quindi partitelle a tema su campo ridotto. Negativizzato e superati i test per la ripresa agonistica previsti dal protocollo, Karlo Letica è tornato ad allenarsi con gli altri portieri. Per Ernesto Torregrossa infine lavoro specifico in piscina. Domani, venerdì, nuovo appuntamento mattutino".