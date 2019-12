Sassuolo, De Zerbi ancora senza Defrel: l'attaccante ha svolto lavoro differenziato

Il Sassuolo - riporta il sito ufficiale del club - si è allenato questa mattina sotto la neve al Mapei Football Center. Per i neroverdi riscaldamento, lavoro in palestra, esercitazioni tecnico tattiche e sviluppo manovra. Lavoro differenziato per Vlad Chiriches, Andrea Consigli e Gregoire Defrel. Domani la squadra sosterrà la seduta di rifinitura a porte chiuse. Alle ore 13.15 presso la sala stampa del Mapei Football Center è in programma la conferenza prepartita di mister Roberto De Zerbi.