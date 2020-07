Sassuolo, De Zerbi: "Contro il Milan abbiamo preso due gol stupidi, l'espulsione ci ha penalizzato tanto"

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, è intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli e sull'ultima gara giocata contro il Milan ha dichiarato: "Almeno fin quando siamo rimasti in undici contro undici non abbiamo fatto male. E' vero che stavamo perdendo ma la partita era aperta, l'espulsione ci ha penalizzato tanto. Abbiamo preso due gol stupidi ma avremmo potuto fare qualcosa in più per ottenere un risultato positivo" riporta tuttomercatoweb.com.