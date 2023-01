Sassuolo, Dionisi: "Consigli può rientrare domani, Rogerio e Berardi ci saranno. Out Muldur"

MilanNews.it

Come riferisce tuttomercatoweb.com, intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida in casa del Milan, Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha rilasciato queste parole su alcuni singoli:

Come sta Consigli?

"In settimana si è allenato, sono contento che possa rientrare: se starà al 100% giocherà, altrimenti ci sarà Pegolo che ha fatto bene e merita ed è una bandiera come Magnanelli, se sta al 100% come sembra giocherà Consigli, altrimenti Pegolo".

Rogerio ha un problema alla spalla? Come sta Berardi?

"Sorprende anche me, Rogerio non ha avuto problemi alla spalla. Ci alleniamo oggi, Rogerio sarà disponibile. Berardi si è allenato e ci sarà".

Come sta Muldur?

"Mancano un paio di settimane per sapere se sarà disponibile. Domani non ci sarà, nemmeno con l'Atalanta, vedremo da quella dopo".