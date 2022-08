Sassuolo, Pinamonti: "Tanta emozione per il gol. Sono davvero contento"

MilanNews.it

Primo gol in questa stagione e con la nuova maglia per Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, prossimo avversario del Milan in Serie A, ai microfoni di DAZN dopo il pari contro lo Spezia. "L'emozione è tanta, quando si arriva in una nuova squadra il miglior modo per integrarsi è segnare. Abbiamo recuperato una partita che non era facile, il mister è uno dei motivi per il quale sono qua. Mi sta dando fiducia nonostante ancora io non sia al top. Non mi sono messo grandi pressioni addosso, so che in campo si può fare bene e sapevamo che il gol sarebbe arrivato. Sono davvero contento".