Spezia, oggi nessun allenamento. Domani la ripresa in vista del Milan

Fonte: acspezia.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nuova seduta ieri per le Aquile di mister Gotti, in vista della sfida con il Milan in programma sabato sera al "Meazza".



Seduta mattutina caratterizzata da riscaldamento tecnico, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella finale, mentre, dopo pranzo, il gruppo si è ritrovato in palestra per un lavoro su circuiti.



Per giovedi, il tecnico aquilotto ha concesso un giorno di riposo ai suoi, con la squadra che si ritroverà venerdì pomeriggio.