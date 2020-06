Team Manager Lecce: "Stiamo lavorando per essere pronti per il Milan"

Claudio Vino, team manager del Lecce, prossimo avversario del Milan in campionato, ha racconto a TuttoMercatoWeb.com: "Come procede il lavoro della squadra? Molto bene, devo dire. Ormai siamo a regime, stiamo lavorando per essere pronti per il Milan. Tutte le varie componenti si sono messe in moto. Compatibilmente con i regolamenti e il protocollo post-Covid, stiamo lavorando con la palla e disputando partitelle in famiglia. Abbiamo scelto di non fare amichevoli con squadre esterne, è più pratico lavorare tra di noi. E il mister può dare così più risalto ai particolari”.