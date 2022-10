Torino, Aina fuori un mese: verso il Milan ballottaggio Singo-Vojvoda

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il laterale granata Ola Aina si è fermato ieri in allenamento e sarà costretto a stare fuori almeno un mese per una lesione muscolare, dicendo così addio non solo alla sfida contro il Milan ma all'ultima parte di 2022 formato club. Secondo quanto riporta Tuttosport questa mattina, in vista della partita contro i rossoneri di domenica sera, Juric è in dubbio sulla destra tra Singo e Vojvoda, un ballottaggio che lo accompagnerà fino a poche ore prima del match. A sinistra, invece, dovrebbe essere confermato Lazaro.