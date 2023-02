Tottenham, oggi Conte sarà sottoposto a un intervento chirurgico per l'asportazione della cistifellea

Come riporta il profilo Twitter del Tottenham, prossimo avversario del Milan negli ottavi di Champions League, "Antonio Conte ha recentemente sofferto di dolori addominali. A seguito di una diagnosi di colecistite, oggi sarà sottoposto a un intervento chirurgico per l'asportazione della cistifellea e tornerà dopo un periodo di convalescenza". Da capire quindi se il tecnico italiano sarà sulla panchina degli Spurs nel match del 14 febbraio contro i rossoneri a San Siro.

Antonio Conte recently became unwell with severe abdominal pain.



Following a diagnosis of cholecystitis, he will be undergoing surgery to remove his gallbladder today and will return following a period of recuperation.



