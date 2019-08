Udinese, Jajalo: "Sappiamo che ora ci aspetta il Milan; sarà molto difficile,ma vogliamo fare bella figura

Al termine della partita di Coppa Italia vinta dall'Udinese contro il SudTirol, Mato Jajalo ha parlato così ai microfoni di Udinese Tv: "Quello fatto in occasione del gol è un movimento che mi è venuto spontaneo, ma alla fine quello che conta è il risultato finale, che ci ha permesso di passare il turno. In Coppa Italia non esiste una partita facile, dal momento che è secca e anche l'avversario sulla carta più abbordabile può metterti in difficoltà. Io continuo a ringraziare la società per darmi la possibilità di giocare in questo club e voglio ripagare questo in campo. Il supporto del pubblico è stato determinante; è stato strano giocare davanti a un pubblico diverso dopo così tanti anni al Palermo, ed è stato emozionante. Sappiamo che ora ci aspetta il Milan; sarà molto difficile,ma vogliamo fare bella figura".