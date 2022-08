Udinese, Marino: "Sono inferocito. I rigorini non devono interessare il VAR: ci sentiamo molto danneggiati"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Pierpaolo Marino, dirigente dell'Udinese, ha parlato a DAZN del rigore assegnato al Milan questo pomeriggio contro i friulani: “Io più che arrabbiato sono inferocito. In realtà, ho fatto tanti anni di calcio e tanti anni ho sofferto in squadre medio piccole. Vedo che ci sono delle linee guida, fanno riunioni su riunioni e ci spiegano linee guide che vengono disattese. L’intervento di Mazzoleni al VAR era fuori dalal logica, Marinelli aveva visto un episodio che di dubbio non aveva nulla: i rigorini non devono interessare al VAR. È un episodio che indirizza la partita. Ci si viene ad innervosire con queste decisioni, è un episodio insopportabile. Spero che ci siano chiarimenti adeguati. I giocatori cosa devono dire in campo quando vedono disattese le linee guida? Ho detto a Marinelli: “Lasciamo decidere al VAR gli episodi che non sono neanche dubbi”. Per me questo è un episodio neanche dubbio. Non capisco come mai sia tornato indietro, in questo caso il VAR disturba l’arbitro e la partita. Credo che l’Udinese senza il nervosismo di quell’episodio… Ha cambiato la partita. Sarei stato curioso di vedere che sviluppo avrebbe preso la partita senza rigore, era molto più complicato per il Milan. Ci sentiamo molto danneggiati, ma la chiarezza non arriva mai".