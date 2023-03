Udinese, Pereyra a Sky: "In settimana l'abbiamo preparata così, ce la siamo meritata"

Quanto la volevate questa vittoria? "Tantissimo. Siamo stati in un periodo difficile, la squadra ha abbassato la testa e ha lavorato al massimo. Oggi abbiamo voluto la vittoria e ce la siamo meritata".

L'avevate preparata così? "In settimana l'abbiamo preparata in questo modo. Siamo contenti. Dobbiamo continuare per questa strada, sappiamo qual è la nostra forza".

Vi siete posti un obiettivo? "La classifica la sappiamo chiara qual è. Siamo vicini ai 40 punti che è il nostro obiettivo. Mancano 11 partite e ce la giocheremo con tutti. Io dò sempre il massimo alla squadra, oggi abbiamo dimostrato di essere una grande squadra e un grande gruppo".

Sarebbe bello continuare qui: "Vediamo".