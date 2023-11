Un dubbio in attacco per Italiano: la probabile formazione della Fiorentina

Questa sera l'avversario del Milan alle 20.45 a San Siro sarà la Fiorentina. La squadra di Vincenzo Italiano è lanciatissima in campionato e al momento si trova a soli tre punti di distanza dai rossoneri in classifica. Per l'allenatore dei viola c'è un unico dubbio di formazione per la vigilia e riguarda il ruolo di punta centrale. Il posto se lo giocano in due: Mbala Nzola e Lucas Beltran. Il favorito è il giocatore ex Spezia. Per il resto confermati Parisi sulla fascia e Bonaventura cuore della manovra offensiva.

Questo l'undici probabile di Italiano:

FIORENTINA (4-2-3-1)

Terracciano

Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi

Arthur, Duncan

Nico Gonzalez, Bonaventura, Kouamè

Nzola