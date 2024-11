Verso Cagliari-Milan: sardi senza Mina e Adopo, squalificati

vedi letture

Serataccia per il Cagliari che lunedì sera nel posticipo dell'undicesima giornata di Serie A non solo ha perso contro la Lazio per un calcio di rigore negli ultimi venti minuti ma ha anche perso per espulsione due suoi calciatori: prima Yerry Mina e quindi Adopo. Una notizia che riguarda molto da vicino il Milan che sarà prossimo avversario dei sardi. Dunque i due calciatori non saranno a disposizione di mister Davide Nicola per la partita che si giocherà in Sardegna sabato alle 18 contro i rossoneri.

DOVE VEDERE CAGLIARI-MILAN

Data: sabato 9 novembre 2024

Ore: 18.00

Stadio: Unipol Domus, Cagliari

TV: DAZN

Web: MilanNews.it