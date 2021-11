Verso Fiorentina-Milan, dubbio in attacco per Italiano

Sulle pagine odierne de La Nazione si legge anche qualche anticipazione sul probabile undici che ha in mente Vincenzo Italiano per la partita di sabato della Fiorentina col Milan. Ormai noti i problemi dietro, con Venuti pronto ad adattarsi centrale. Odriozola a destra. In mediana si dovrebbe rivedere il terzetto con Bonaventura e Castrovilli mezzali e Torreira play mentre il vero ballottaggio è davanti, dove con Gonzalez semmai pronto per la panchina sono Sottile Callejon a lottarsi l’ultima maglia da titolare oltre Vlahovic e Saponara.