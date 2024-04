Verso il Derby: questa l'ultima sconfitta in Serie A lontano da San Siro dell'Inter

vedi letture

Ci avviciniamo sempre di più a uno dei derby più delicati e decisivi degli ultimi anni: Milan-Inter in programma domani a San Siro alle 20.45 potrà essere cruciale per il percorso in Serie A dei nerazzurri di Inzaghi, che come sappiamo sono in cerca di una vittoria che garantirebbe loro di festeggiare lo scudetto.

Come riportato anche da Footstats, i nerazzurri non vanno KO in esterna dal 21 maggio 2023, 3-1 per il Napoli.

Rossoneri con 4.399 punti fatti (1.487V – 890X) nella classifica all time di Serie A col girone unico.