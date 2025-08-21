Verso Milan-Cremonese, settore ospiti sold out: venduti 3600 biglietti

Verso Milan-Cremonese, settore ospiti sold out: venduti 3600 bigliettiMilanNews.it
Oggi alle 23:00L'Avversario
di Federico Calabrese

La Cremonese si prepara al grande debutto in Serie A contro il Milan e i suoi tifosi rispondono con entusiasmo. In vista della sfida di sabato sera alle 20:45 a San Siro contro i rossoneri, il club grigiorosso ha comunicato che tutti i 3600 biglietti del settore ospiti sono stati venduti.

LA TERNA ARBITRALE

Si riporta di seguito la designazione arbitrale per Milan-Cremonese, sfida valida per la prima giornata di Serie A in programma sabato 23 agosto alle 20:45 a San Siro:

ARBITRO: Collu
ASSISTENTI: Di Gioia - Mokhtar
IV UOMO: Bonacina
VAR: Doveri
AVAR: Ghersini