Verso Milan-Frosinone: attenzione al talento di Matias Soulè

Il Milan si prepara ad affrontare l'importante e delicata sfida di sabato sera a San Siro contro il Frosinone. I rossoneri in Serie A sono reduci da una vittoria sofferta contro la Fiorentina grazie alla rete di Theo Hernandez su calcio di rigore. Doveroso dare uno sguardo più approfondito agli avversari dei rossoneri. Il Frosinone di Eusebio Di Francesco viene da una convincente vittoria, in casa, contro il Genoa di Gilardino.

Tra le fila dei ciociari spicca infatti il nome di Matias Soulè, in presito dalla Juventus. Il giovane talento argentino classe 2003 è in questo momento il vero punto di forza del Frosinone e soprattutto il miglior marcatore in campionato con 6 gol. Elegante palla al piede e dotato di una buonissima concretezza sotto porta, Soulè è l'arma in più di questo Frosinone, attualmente 10^ in classifica e con voglia di fare bene contro un Milan in piena emergenza difensiva.