Verso Milan-Parma, Liverani recupera Gagliolo

L'uscita anzitempo per infortunio nel corso del match con il Genoa di Riccardo Gagliolo aveva fatto preoccupare non poco i tifosi del Parma. L'ex difensore del Carpi è infatti uno dei pilastri di questo Parma, tanto da essersi conquistato in questi anni anche la Nazionale (quella svedese, però). La continuità di rendimento del classe '90 è uno dei motivi della sua importanza in seno ai gialloblu, oltre a una buona duttilità tattica dal momento che può giocare sia centrale sia terzino sinistro. E, proprio nella posizione di terzino sinistro, Gagliolo sarà quasi certamente impiegato anche contro il Milan. Con Pezzella assente allo stesso tempo per infortunio, recuperare un terzino mancino per Liverani può essere davvero fondamentale, nonostante Iacoponi si sia ben destreggiato con il Benevento in una posizione non sua. Un'eventuale bella figura del Parma a San Siro, domani sera, potrebbe dunque passare anche dai piedi di Gagliolo.