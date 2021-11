Verso Milan-Sassuolo: Djuricic, Boga e Goldaniga da valutare nei neroverdi

Come riportato da Sassuolonews.net, ieri pomeriggio sono ripresi gli allenamenti dei neroverdi in vista della gara di domenica contro il Milan. Da valutare per mister Dionisi ci sono 3 giocatori: Djuricic, Boga e Goldaniga. I calciatori in questione hanno saltato le ultime gare di campionato per problemi fisici. I primi due potrebbero tornare a disposizione già nelle prossime ore, mentre per Goldaniga le speranze sono meno. Inoltre il Sassuolo dovrà rinunciare anche a Frattesi, fermato dal giudice sportivo per un turno.