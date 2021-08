Verso Sampdoria-Milan, tutti i risultati del pre-campionato dei blucerchiati

Euro2020, Copa America, Olimpiadi e poi... sarà di nuovo Serie A. Le venti squadre che comporranno il massimo campionato italiano 2021/22 sono tornate al lavoro in vista della nuova stagione. E se il domino di panchine ha rallentato la programmazione di alcune società, è lecito aspettarsi novità ogni giorno per quanto riguarda la preparazione estiva e l'organizzazione delle amichevoli. Di seguito il programma aggiornato della Sampdoria, prossima avversaria del Milan in campionato:

SAMPDORIA

Ritiro: dal 15 al 30 luglio a Ponte di Legno - Tonale (BS)

Amichevoli:

- 18 luglio: Sampdoria - Nuova Camunia 14-0

- 22 luglio: Sampdoria - Castiglione 11-0

- 26 luglio: Sampdoria - Piacenza 2-0

- 7 agosto: Sampdoria - Hellas Verona (Pavia) 1-0