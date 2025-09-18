Verso Udinese-Milan, Galeone: "Ecco cosa mi aspetto. Rossoneri da podio"

vedi letture

Durante un’intervista rilasciata al Messaggero Veneto, Giovanni Galeone, ex allenatore e giocatore dell’Udinese, è intervenuto per parlare della prossima gara di campionato contro il Milan: “Il Milan di Max è da podio e l’Udinese è la squadra più fisica e preparata d’Italia, difficilissima da battere per tutti.

La presenza di Allegri è sempre molto impattante, assieme a Gasperini è il più bravo nella lettura della partita, quindi sa perfettamente come e dove intervenire per far soffrire l’avversario. Pronostico? Mi aspetto un pareggio, penso che il Milan cercherà di fare la partita contro una squadra tosta e ben diversa dal Bologna, e credo che il risultato dipenderà dalle palle inattive, là dove l’Udinese è fortissima in area avversaria. Diciamo che fino a quando l’Udinese si farà sentire in attacco, allora avrà buone possibilità”.