Verso Udinese-Milan, Galeone: "Ecco cosa mi aspetto. Rossoneri da podio"
Durante un’intervista rilasciata al Messaggero Veneto, Giovanni Galeone, ex allenatore e giocatore dell’Udinese, è intervenuto per parlare della prossima gara di campionato contro il Milan: “Il Milan di Max è da podio e l’Udinese è la squadra più fisica e preparata d’Italia, difficilissima da battere per tutti.
La presenza di Allegri è sempre molto impattante, assieme a Gasperini è il più bravo nella lettura della partita, quindi sa perfettamente come e dove intervenire per far soffrire l’avversario. Pronostico? Mi aspetto un pareggio, penso che il Milan cercherà di fare la partita contro una squadra tosta e ben diversa dal Bologna, e credo che il risultato dipenderà dalle palle inattive, là dove l’Udinese è fortissima in area avversaria. Diciamo che fino a quando l’Udinese si farà sentire in attacco, allora avrà buone possibilità”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan