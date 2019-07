LA LETTERA DEL TIFOSO: "Buona fortuna Patrick" di Gaia

Eccoci qui, ciao Patrick, sono Gaia, mi sta tremando la mano al pensiero di scriverti. Giorni fa era uscito un articolo, dove si parlava di una tua eventuale cessione, credevo fossero solo un sacco di cavolate, parole messe al vento, scritte tanto per .. stanotte la notizia, Cutrone verrà ceduto al Wolverhampton per 18 mln. Non mi stupisco del prezzo con il quale hanno deciso di valutari, mi stupisco come una dirigenza come questa, possa aver preso in considerazione l’eventualità di cederti. Cedere te che ci hai sempre messo l’anima, che non hai mai detto una parola fuori posto, anzi sei sempre stato educato e riconoscente, ci hai sempre messo la faccia anche quando gli occhi erano tristi e pieni di lacrime, non hai mai mollato, il tuo lo hai sempre fatto. È da stamattina che mi sembra sia tutto un sogno, perché Patrick Cutrone, è quel ragazzino cresciuto nel vivaio del milan, è quel ragazzino che durante la fine di una partita a San Siro ha battuto la mano sul logo del Milan, perché tu sei tu, perché ci hai fatto innamorare nonostante tutto, perché con te, grazie a te abbiamo, hai eliminato l’Inter nella partita di Coppa Italia, perché tu i soldi gli hai sempre guardati dopo, prima c’era l’amore per i colori rossoneri, ed io ti dico grazie. Hai fatto sognare i bambini, hai esordito con la maglia del Milan, tempo fa quando un bimbo ti chiese a Milanello se avremmo vinto lo scudetto , gli dissi di sì, perché è giusto farli vivere nella bellezza dei sogni. Comunque vada, ti auguro buona fortuna, ti auguro che in quella squadra tutto possa andar bene, di fare tanti gol, prenderti la nazionale portarla in alto, di avere tifosi che ti guardino prima per il ragazzo straordinario che sei, e dopo per il giocatore ..non perdere mai l’autenticità, la voglia di fare, l’educazione e l’umiltà che ti hanno SEMRPE contraddistinto

Fatti rimpiangere dal Milan,io, noi tifosi ti ricorderemo.

Buona fortuna, anche se fa male, tanto, ma chiusa una porta si apre un portone.

Ciao Pa.. Forza Milan



Gaia