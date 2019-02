LA LETTERA DEL TIFOSO: "Crediamo nella Champions!" di Matteo

Ora più che mai dobbiamo stare vicini alla squadra, erano anni che non si partecipava ad una lotta per un posto in Champions, e quest'anno siamo li, si lotta con le unghie e con i denti per tornare nel nostro Habitat naturale, la Champions League.

I nuovi acquisti ci hanno portato nuovo ossigeno, Paquetà ha portato tecnica a centrocampo e Piatek, bè erano da tanti anni che non vedevo un attaccante del genere con la maglia del Milan.



Forza Milan!

Matteo da Montecatini Terme