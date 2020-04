LA LETTERA DEL TIFOSO: "Derby Milan-inter 2015-2016" di Marco

La partita più bella che abbia mai visto è stato il derby vinto 3-0 nella stagione 2015-2016 è stato uno dei migliori derby che avessi mai visto. Lo stadio era pieno come al solito ma penso che sia stata una delle migliori partite che abbiamo mai visto. Mi ricordo che l'aveva sbloccata Alex il nostro difensore 33enne che grazie anche alle sue esperienze sportive all'estero ha dimostrato di poter essere utile alla causa milanista..

Avevo un po' di timore visto che Icardi aveva sbagliato anche il rigore per fortuna ahhah in quella situazione ho pregato che sbagliasse il rigore. È stata una partita in cui c'era ancora Mihajlovic un allenatore preparato che non aveva paura di perdere e faceva isprimere non alla sua squadra l'aggressività e la voglia di lottare sempre.. Dopo il rigore sbagliato l'attacco del Milan formato da Bacca e Niang non era male anzi mi piaceva molto.. il cross di Niang al bacio per Bacca che insacca sul filo del fuorigioco..

Li avevamo limiti tecnici e tattici però era una squadra che lavorava e combatteva come il suo allenatore del resto. È stato il miglior derby che abbia mai visto e quando Niang sul passaggio di Bonaventura sbaglia il primo tiro ma sulla ribattuta è sempre Niang che ci mette il piede e la mette dentro..

Ho festeggiato con mio papà e mio cugino quel momento orgoglioso di essere milanista e fiducioso nel fatto che il Milan è tatuato nel mio cuore e sono fiducioso.. che torneremo forti come un tempo. Anche in questa stagione le basi per fare bene ci sono e i giocatori come rebic Theo Hernandez e lo stesso Ibrahimovic mostrano le loro migliori qualità e lo dimostrano in ogni partita di questa stagione.

Il Milan rinascerà dalle ceneri e quando questo accadrà.. gli altri club torneranno a temerci e sapranno con chi avranno a che fare.. Dobbiamo avere fiducia e anche nei momenti più bui bisogna urlare tutti insieme FORZA MILAN#weareateam #weareacmilan

Marco Fazio

