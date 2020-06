LA LETTERA DEL TIFOSO: "Due campioni sulla via del tramonto per il Milan" di Antonio

Cara redazione di MilanNews provo a scrivere un mio umile pensiero .

Leggo e apprendo che il Psg manderà via due giocatori importanti, il caro Thiago Silva e il Matador.

Ora mi domando non farebbero al caso nostro ?

In una squadra allo sbando per quanto riguarda progetti a lungo termine, sarebbero giocatori sulla via del tramonto ma che sicuramente farebbero al caso nostro per trasmettere a quei giovani ancora molto grezzi un po' di esperienza.

Un caro saluto da un tifoso che nonostante tutto non smette di sognare .

Antonio