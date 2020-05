LA LETTERA DEL TIFOSO: "Elliott, ora o mai più" di Massimo

Stiamo vivendo un momento che considerarlo “difficile” sarebbe riduttivo. Stiamo, invece e purtroppo, vivendo un momento tragico che inevitabilmente ha cambiato già e cambierà ancora non solo il nostro modo di vivere, ma soprattutto l’economia mondiale. Rapportando il tutto al mondo calcistico, ci saranno enormi difficoltà economiche che, a loro volta, andranno a ricadere sul prossimo calciomercato. Pochi soldi in giro… assisteremo al festival dello scambio. Tizio al posto di Caio senza conguaglio e amici come prima. Non molto tempo fa Mauro Suma, attento e arguto come sempre, ha scritto in uno dei suoi editoriali che, in fondo in fondo, questo maledetto Covid-19 per noi milanisti (parliamo sempre in termini di calciomercato, ovviamente) potrebbe rivelarsi un’opportunità. A cosa si riferiva? Si riferiva al fatto che il fondo Elliott è una grandissima risorsa… ha ancora un patrimonio economico molto consistente per cui potrebbe scattare “l’operazione affare”… Per questo motivo io, umile e semplice tifoso del Milan, faccio un appello al Dott. Singer: CARPE DIEM… cogli l’attimo… approfittiamo (il termine è brutto, lo so) di questo momento complicatissimo e mettiamo sul piatto un po di soldi non per comprare altri giovani di bella speranza… le cosiddette “promesse future” (San Siro non perdona gli errori e non ti da il tempo di crescere) ma giovani già affermati. Già, perché se fino a 5 mesi fa prendere un calciatore giovane ma già affermato era una utopia, oggi potrebbe essere una enorme opportunità… Pochi soldi e tanti scambi. Ma prova a chiamare una Società e a dirgli che sei disposto a comprare… che hai qualche soldino liquido da investire... non faranno tante storie come in passato… le pretese saranno diverse. Vuoi vedere che se riusciamo a prendere 3 o 4 calciatori giovani ma già calcisticamente formati, in aggiunta agli altri giovani validi che abbiamo già in rosa, riusciamo finalmente a poter ripartire come si deve? Elliott: ora o mai più!

P.S.: convincete Ibra a restare… anche se ha 40 anni!

Massimo da Benevento