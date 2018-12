LA LETTERA DEL TIFOSO - "Higuain torni ad essere il vero leader" di Gianluigi

È un periodo più nero che rosso per il Milan di Gennaro Gattuso, che non riesce a trovare una soluzione ben definita per questa squadra.

I rossoneri, dopo aver pareggiato con il Torino ed essere stati eliminati bruscamente dall’Europa League contro l’Olympiakos, si fermano ancora una volta a Bologna, lasciando punti per strada.

Il Milan tutt’ora si trova al quarto posto, sia per merito suo sia, anche, per demeriti di Roma, Lazio e Atalanta, che oramai da due anni a questa parte diventa sempre di più una pretendente per la qualificazione in Europa.

Il passo indietro però, Gennaro Gattuso, continua a farlo: perdere l’identità della squadra partita dopo partita.

Higuain e Cutrone, ormai coppia fissa dell’attuale attacco, non forniscono più le prestazioni di inizio stagione, come lo stesso Hakan Calhanoglu, che ormai va sempre più verso l’oscuro delle sue prestazioni.

Ma non è un solo fatto mentale che frena la squadra, ma anche una preparazione fisica che ha dato molti problemi: in poche settimane si sono infortunati Biglia, Caldra, Romagnoli, Musacchio e Bonaventura, il quale che, come ha detto Gattuso durante una conferenza, aveva un problema già da quale tempo.

Il Milan però ora deve dare una seconda svolta a questa stagione, ripartendo da Romagnoli e Musacchio, ormai pienamente recuperati e da Gonzalo Higuain, che deve tornare ad essere vero leader di questa squadra, ma soprattutto vero bomber.

di Gianluigi Torre