LA LETTERA DEL TIFOSO: "L'anno che verrà" di Salvatore

É già tempo di bilanci, per fortuna il 2019 per i rossoneri di Milano sta per terminare.

É stato un anno difficile, un anno in cui abbiamo tremendamente faticato ad offrire qualche prestazione all'altezza, un anno in cui ancora una volta la San Siro rossonera non ha potuto ascoltare la canzoncina europea tanto cara al nostro ex amministratore delegato Dott. Galliani.

L' anno che verrà dovrà portarci la voglia di correre e lottare su ogni pallone in ogni partita, dovrà portarci forza nelle gambe, frutto di ottime sedute di allenamento, e forza nel pensiero. Tutto questo dipende da noi. Proprio così, dobbiamo iniziare ad avere una mentalità vincente, nonostante non ci siano più i campioni di una volta, e meditare nello spogliatoio che é il Milan a dover decidere quale sarà la sorte del match.

Sperando che i rinforzi invernali non si limitino, per quanto immenso sia, solo ad Ibrahimovic. Sono ottimista e credo in un 2020 positivo.

Salvatore Iannicelli