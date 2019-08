LA LETTERA DEL TIFOSO: "Mercato da valutare più avanti" di Ferdinando

Buonasera milanisti, scrivo per commentare ciò che molti tifosi e rivali dicono da qualche giorno a questa parte (ovviamente dopo Udine), ovvero che il nostro mercato fa ridere in confronto ad altre squadre. La cosa non mi sorprende. Il mio pensiero è che la campagna acquisti è lungimirante nella speranza che i talenti che abbiamo acquistato siano all'altezza delle loro aspettative, alcuni partono con il piede giusto (vedi Hernandez che nella prima uscita è stato un martello pneumatico sulla fascia, e vedi Bennacer che è il miglior giocatore della coppa d'Africa) altri faranno fatica ma avranno le loro occasioni per dimostrare il loro valore. Detto ciò credo che, in contrapposizione con ciò che ho detto, un giocatore di valore medio alto serva alla nostra causa per competere almeno per il quarto posto, e il nome è Correa per i nostri dirigenti, ma la mia questione qual è? La mia questione è: Correa li vale tutti questi soldi? Io non credo che un esubero dell'Atletico sia all'altezza di tali aspettative, comunque io confido nella dirigenza al contrario di altri e continuo a tifare sempre ed in ogni caso. Forza Milan sempre.

Ferdinando da Lamezia Terme