LA LETTERA DEL TIFOSO: "Milan-Bologna, a un passo dallo scudetto" di Marco

Buongiorno tifosi milanisti, sono passati praticamente 9 anni, era il primo Maggio 2011, eravamo ad un passo dal nostro diciottesimo scudetto.

Che gioia immensa quel giorno, la trasferta, il viaggio in treno fino a San Siro e poi una volta dentro lo stadio.....Uno SPETTACOLO unico, tutto il Meazza rossonero e con 80mila persone che spingevano 11 leoni in campo. Mi ricordo benissimo come se fosse ieri il boato di San siro all’ottavo minuto del primo tempo quando Flamini, non sicuramente un goleador, ma un giocatore di grande cuore spinse dentro la porta quel pallone che valse 3 punti fondamentali.

Che emozione, sono passati ormai tanti anni e tutti sappiamo cos’è successo poi dopo, la mia speranza e come quella di tutti i tifosi rossoneri e di poter tornare presto a vivere quelle emozioni, emozioni che ci mancano.

Primo Maggio 2011 il passo decisivo per lo scudetto, un giorno indimenticabile!

Sempre forza rossoneri. Marco da Gassino Torinese

