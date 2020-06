LA LETTERA DEL TIFOSO: "Miracolo in trasferta" di Massimo

Amici tifosi Rossoneri, fare voli pindarici è vietato, sperare di sconfiggere i sabaudi altrettanto, ma poter ripetere la vittoria ai rigori in Champions o quella della Supercoppa Italiana a Doha è certamente auspicabile, almeno poterla sognare per soli 90 minuti. Se poi venissimo aiutati da un pizzico di fortuna, che da troppe stagioni non ci assiste più, renderemmo l'impresa molto meno ardua del previsto. È vero che al Milan mancano Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo, ma recenti voci da Milanello parlano molto bene dello stato di forma di Rebic, Bonaventura e Paquetà. Inoltre il fattore pubblico all'Allianz non ci sarà e questo potrebbe essere un punto a nostro favore. Voglio essere ottimista ed augurare al nostro Milan di battere meritatamente la Juventus mentre sul cielo della Mole, in trasferta dal Duomo, si materializzino tante scope volanti cavalcate da tutti i nostri grandi ex giocatori e con in testa, a comandare la squadra, Zlatan Ibrahimovic! Forza...!! Caro vecchio, amato, tribolato Milan...forza da tutti i tuoi tifosi!!!

Massimo da Roma