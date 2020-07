LA LETTERA DEL TIFOSO: "Pazza idea Pioli-Rangnick" di Davide

Cari amici,

più guardo questo Milan e più non riesco a spiegarmi cosa sia successo. Erano anni che non lo vedevo giocare cosi bene. Anni che non aveva questa continuità. Ad ogni partita post-covid, c'è il timore che questa magia si dissolva, e invece a suon di goal questo timore svanisce.

Di chi sono i meriti? Ibra? Pioli? Forse entrambi.

Ma, a prescindere da cosa sia successo e di chi sia il merito, intaccare questo magico equilibrio lo trovo folle. Penso non esista club al mondo in cui si mandi via un allenatore con questi risultati e questo gioco. (Tranne ovviamente il Milan con Gattuso).

E allora perchè non concedere a Pioli una chance? Facciamo arrivare il Maestro tedesco come DS e lasciamo Stefano a guidare ancora i ragazzi!

Mancano 4 gare, a dir poco difficili, e se (toccando ferro e facendo i dovuti scongiuri) il Milan dovesse ottenere risultati positivi, sarebbe pura follia cambiare.

Davide