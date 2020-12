LA LETTERA DEL TIFOSO: "Pazza idea Tonali alla Calha" di Marco

Si parla spesso di Tonali. Gran bel innesto secondo me, si parla spesso di Calhanoglu, che con l'avvento di Pioli e del 4231 è finalmente un giocatore ritrovato. Ora la mia riflessione va molto semplicemente in questa direzione:Tonali è forte! Ha gamba, tecnica fina e cuore! La coppia di centrali composta da Kessie e Bennacer è praticamente perfetta! Considerando che il 10 del Milan di oggi non è un fantasista puro e che quei due li nel mezzo secondo me faranno coppia per parecchi anni ancora, perché non spostare Tonali al posto di Calhanoglu? A quanto pare Calhanoglu sta trattando col lo United....e allora? Se fosse Tonali il nuovo 10? Secondo me saliremmo ancora di livello!

Marco