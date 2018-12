LA LETTERA DEL TIFOSO: "Perchè farlo correre?" di Fabio

Gentilissimi amici della redazione, vi prego di far giungere la presente missiva a mister Rino!!! Più volte ho condiviso questa tematica e vi ringrazio per le pubblicazioni puntuali. Credo stia diventando concreto il rischio di perdere Calhanoglu!! La critica e i tifosi si stanno accanendo contro di lui, ma non credo il buon Hakan abbia colpe. Lo abbiamo da più di un anno e, problemi personali a parte, si è capito da tempo che giocare da esterno non è nelle sue corde, nella stessa misura in cui non è nelle corde di Suso giocare al centro. Immaginate che ne sarebbe stato di Pirlo a farlo giocare sulla fascia avanti e indietro, a cercare il dribbling nell'uno contro uno, per poi ripartire all'indietro a rincorrere il terzino! Calhanoglu non è Bernardeschi né Douglas Costa!! E dire che mister Rino ha avuto anche un assist dalla malasorte: l'infortunio di Biglia. Hakan ha un'ottima tecnica, ma non sullo stretto, in cui, oltretutto la visione gli si stringe, poiché, in quel caso, gli mancano spazio e tempo. In un centrocampo a tre farebbe la fortuna di kessie e Bakayoko a cui solleverebbe la responsabilità delle geometrie. Hakan ha forza fisica, è coraggioso nelle scivolate, ha un lancio lungo e preciso. Al centro potrebbe pian piano sviluppare la capacità di pensare. Potrebbe diventare il nostro Brozovic! Lasciamo correre Laxalt, Calabria, Castillejo e il redivivo Conti. Diamine, a ognuno il suo!! Calhanoglu può dare tanto a questo Milan! Forza Hakan, hai una gran testa e il Milan con te può rialzare la sua!!

Fabio Licastro da Falerna (Catanzaro)